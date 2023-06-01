Сестра Ким Чен Ына обвинила США в «бандитском» лицемерии из-за критики запуска спутника

Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Е Чжон обвинила США в «бандитском» лицемерии из-за критики неудачного запуска КНДР военного спутника-шпиона. Об этом сообщает The Independent.

Политик заявила, что успешный запуск будет произведен в ближайшее время. Она подчеркнула, что усилия Северной Кореи по приобретению средств космической разведки являются законным осуществлением ее суверенного права. Сестра главы государства также отвергла резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающие Пхеньяну проводить запуски с использованием баллистических ракет.

Ранее в КНДР заявили, что при запуске второй ступени ракеты-носителя с военным разведывательным спутником «Манниген-1» возникла внештатная ситуация. Запуск провалился из-за нестабильной работы двигателя ракеты, а также характеристик топлива. Аппарат упал в Желтое море.

