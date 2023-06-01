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17:20, 1 июня 2023Наука и техника

Предназначавшаяся для Украины американская техника из Кувейта оказалась опасной

Генинспектор: техника США из Кувейта могла быть опасной для украинских операторов

Фото: US Marines / Globallookpress.com

Американская военная техника, хранившаяся на складах в Кувейте и предназначавшаяся для отправки на Украину, не была готова к боевым действиям и могла представлять опасность для операторов. Об этом со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона сообщает Defense News.

В частности, не готовы к бою оказались все шесть гаубиц M777 и 25 из 29 высокомобильных многоцелевых колесных машин M1167. Соответствующее оборудование потребовало ремонта, который увеличил сроки поставок необходимой Украине техники.

Так, во всех шести гаубицах повторно использовалась гидравлическая жидкость с истекшим сроком годности, что недопустимо, поскольку соответствующее вещество со временем разлагается и может спровоцировать «катастрофические последствия и сбои в работе критически важных систем».

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    Иван Потапов
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