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20:43, 1 июня 2023Спорт

В ПСЖ объяснили заявления тренера об уходе Месси

В ПСЖ заявили, что тренер Гальтье недостаточно точно выразился об уходе футболиста Месси
Кристоф Гальтье

Кристоф Гальтье. Фото: Issei Kato / Reuters

В руководстве французского ПСЖ объяснили заявления главного тренера команды Кристофа Гальтье об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси. Заявление приводит Le Parisien.

В ПСЖ подчеркнули, что тренер недостаточно точно выразился — речь шла о последнем матче футболиста в этом сезоне. При этом отмечается, что парижане не намерены предлагать аргентинцу новый контракт.

Ранее в четверг, 1 июня, Гальтье заявил, что матч 38-го тура чемпионата Франции против «Клермона», который пройдет 3 июня, станет для 35-летнего Месси последним в футболке парижан.

Контракт Месси с парижанами истекает в конце июня этого года. При этом соглашение имело опцию продления еще на сезон. Аргентинец выступал за парижский клуб с 2021 года, в его составе он стал двукратным чемпионом Франции. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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    Анастасия Борисова
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