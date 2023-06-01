В ПСЖ объяснили заявления тренера об уходе Месси

В ПСЖ заявили, что тренер Гальтье недостаточно точно выразился об уходе футболиста Месси

В руководстве французского ПСЖ объяснили заявления главного тренера команды Кристофа Гальтье об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси. Заявление приводит Le Parisien.

В ПСЖ подчеркнули, что тренер недостаточно точно выразился — речь шла о последнем матче футболиста в этом сезоне. При этом отмечается, что парижане не намерены предлагать аргентинцу новый контракт.

Ранее в четверг, 1 июня, Гальтье заявил, что матч 38-го тура чемпионата Франции против «Клермона», который пройдет 3 июня, станет для 35-летнего Месси последним в футболке парижан.

Контракт Месси с парижанами истекает в конце июня этого года. При этом соглашение имело опцию продления еще на сезон. Аргентинец выступал за парижский клуб с 2021 года, в его составе он стал двукратным чемпионом Франции. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.