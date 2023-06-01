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08:34, 1 июня 2023Мир

На Западе назвали ключ России к усилению обороны против НАТО

MWM: покупка и модернизация C-400 стала ключом России к усилению обороны против НАТО

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Покупку и модернизацию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 назвали ключом России к усилению обороны для противодействия НАТО. Об этом сообщает западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Газета пишет, что расходы на приобретение С-400 в стране с момента распада СССР вдвое превысили расходы на закупку истребителей. Эта система считается более рентабельной для охраны воздушного пространства России из-за низкой стоимости ее обучения и эксплуатации по сравнению с самолетами, обеспечивающими аналогичную обороноспособность.

Отмечается, что мобильные системы С-400 могут быстро менять расположение пусковых установок, радаров и командных центров после стрельбы, что делает их сложными целями для нейтрализации. MWM уточняет, что фокус на развитии производства и модернизации С-400 стал частью широкой российской стратегии для противодействия силам НАТО, развернутым против нее на западе, на севере и на востоке.

Ранее стало известно, что НАТО впервые со времен холодной войны подготовила секретный план на случай, если произойдет военное столкновение с Россией. Отмечалось, что на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе будет предложено на одобрение «тысячи страниц секретных военных планов».

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    Виктория Кондратьева
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