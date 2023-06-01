Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:15, 1 июня 2023Россия

Жительница Белгорода сняла на видео выбитые после взрыва окна в квартире

Жительница Белгорода сняла на видео выбитые осколками после взрыва окна в квартире

Жительница Белгорода сняла на видео окна в квартире, выбитые после взрыва в районе улицы Щорса. Запись публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах показаны треснутые окна и подоконник, усыпанный кусками стекла.

По данным канала, осколки побили окна в домах, находящихся в радиусе около 200-300 метров от предполагаемого места взрыва.

О взрыве в Белгороде стало известно 1 июня. По данным Telegram-канала Mash, громкие звуки прозвучали в районе Харьковской горы. После этого над городом поднялся черный дым, а улица Щорса была полностью перекрыта.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости
    Власти сообщили о взрыве беспилотника в Белгороде
    Литва предложила компенсировать Украине невозможность войти в НАТО
    В США заявили об окончании украинского конфликта на границе Польши
    Предназначавшаяся для Украины американская техника из Кувейта оказалась опасной
    Стало известно о пострадавших из-за взрыва беспилотника в Белгороде
    Опубликовано фото с обломком взорвавшегося в Белгороде беспилотника
    Зеленского попросили получить ядерное оружие НАТО
    Жительница Белгорода сняла на видео выбитые после взрыва окна в квартире
    Полиция задержала гендиректора Фонда имущества Санкт-Петербурга за мошенничество
    Нидерланды призвали помочь Украине создать эффективные Вооруженные силы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.