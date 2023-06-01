Жительница Белгорода сняла на видео выбитые после взрыва окна в квартире

Жительница Белгорода сняла на видео выбитые осколками после взрыва окна в квартире

Жительница Белгорода сняла на видео окна в квартире, выбитые после взрыва в районе улицы Щорса. Запись публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах показаны треснутые окна и подоконник, усыпанный кусками стекла.

По данным канала, осколки побили окна в домах, находящихся в радиусе около 200-300 метров от предполагаемого места взрыва.

О взрыве в Белгороде стало известно 1 июня. По данным Telegram-канала Mash, громкие звуки прозвучали в районе Харьковской горы. После этого над городом поднялся черный дым, а улица Щорса была полностью перекрыта.