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15:12, 1 июня 2023Россия

В Кремле заявили о поддержке президента и спецоперации большинством россиян

Песков заявил, что большинство россиян поддерживает президента, СВО и ее участников

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Большинство россиян поддерживают президента России Владимира Путина, специальную военную операцию (СВО) и ее участников. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, участникам спецоперации активно помогают миллионы человек. Некоторые россияне делают это через Общероссийский народный фронт (ОНФ) и волонтерские организации. «Кто-то может оказать помощь одной упаковкой лекарств, кто-то может загрузить машину, но и тот, и другой заслуживают восхищения», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента также заявил, что большое число россиян готово отправиться в зону спецоперации в рамках службы по контракту. Песков отметил, что Путину докладывают об этом и предположил, что главе государства отрадно слышать о таком желании граждан.

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    Зураб Дарахвелидзе
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