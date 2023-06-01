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20:31, 1 июня 2023Мир

Байден раскрыл подробности подготовки ВСУ к применению F-16

Президент США Байден пообещал Зеленскому начать тренировать летчиков ВСУ на F-16 в Европе

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Летчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут готовиться к применению истребителей на европейских базах. Об этом сообщил президент США Джо Байден, его цитирует ТАСС.

Американский лидер выступил перед выпускным курсом Академии ВВС США в Колорадо-Спрингс, где напомнил, что ему удалось встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Хиросиме.

«Я сказал ему [Зеленскому], что мы работаем с партнерами, чтобы начать тренировать украинских пилотов в Европе на истребителях четвертого поколения, включая F-16», — раскрыл подробности американский лидер.

Ранее Нидерланды призвали помочь Украине создать эффективные вооруженные силы. Власти страны заявили, что необходимо как можно скорее обучить украинских пилотов работе на истребителях F-16 вместе с Данией, Бельгией и Великобританией.

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    Варвара Кошечкина
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