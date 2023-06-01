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14:34, 1 июня 2023Силовые структуры

Суд в Смоленске рассмотрит вопрос о передаче в Россию осужденной Сапеги

Смоленский суд рассмотрит вопрос о передаче из Минска в Россию осужденной Сапеги

Фото: Леонид Щеглов / БелТА/ ТАСС

Промышленный суд Смоленска рассмотрит представление первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России о передаче осужденной в Минске россиянки Софьи Сапеги для отбытия наказания в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

1 июня в Пресненском суде Москвы прошло слушание. Суд принял решение направить представление о передаче в Россию Сапеги в Промышленный суд Смоленска, так как в в этом городе было последнее место регистрации женщины.

Ранее Белорусская Генпрокуратура удовлетворила ходатайство осужденной о ее передаче в Россию для дальнейшего отбывания наказания.

Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии террористической организацией. Самолет, на котором они летели в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске. Оба были задержаны. Вскоре она призналась, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков. 6 мая 2022 года Гродненский областной суд Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима.

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    Екатерина Власова
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