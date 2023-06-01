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22:18, 1 июня 2023Интернет и СМИ

Украину разочаровали новым планом НАТО по членству в альянсе

El País: НАТО может предоставить Украине частичные гарантии безопасности вместо членства
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Thomas Trutschel / PHOTOTHEK / Global Look Press

США и их союзники по НАТО не пойдут на шаги в отношении Украины, которые могут повысить риски столкновения с Россией. Таким образом, альянс разочаровал Киев новым планом насчет членства в блоке, написала обозреватель Мария Р. Саукильо в статье для El País.

«Несмотря на надежды Киева <…> как военный альянс, так и его союзники не хотят пока предлагать ему гарантии безопасности в виде обязательств по взаимной обороне», — говорится в материале.

Такие действия, как пишет журналист, могут втянуть гаранта безопасности в конфликт с Москвой, чего альянс стремится избежать. Запад готов рассматривать ограниченные «гарантийные» меры или «меры безопасности».

В свою очередь, источники в Брюсселе отметили, что Киев не будет доволен подобным исходом, резюмировала обозреватель.

В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все страны блока согласны с принятым ранее на саммите в Бухаресте решением о предоставлении членства в альянсе Украине. Однако он напомнил, что НАТО — это организация, основанная на принципе консенсуса, поэтому все решения должны приниматься при согласии 31 государства-члена.

В этот же день политолог-американист Малек Дудаков заявил, что новые гарантии безопасности для Украины от НАТО вряд ли будут предполагать существенные изменения. Страна и дальше будет получать финансирование и военную помощь, но страны альянса не станут отправлять своих военнослужащих в зону конфликта.

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    Марина Совина
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