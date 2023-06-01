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19:26, 1 июня 2023Интернет и СМИ

Назван самый опасный смартфон с точки зрения слежки

IT-эксперт Эльдар Муртазин назвал iPhone самым опасным смартфоном с точки зрения слежки

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал устройства производства компании Apple самыми опасными смартфонами с точки зрения слежки. Его слова приводят «Известия».

«Сейчас можно говорить о том, что iPhone является наиболее опасным устройством с точки зрения слежки за пользователем, поскольку обнаружить ее никак нельзя», — рассказал IT-эксперт.

По его словам, если на устройстве установлена шпионская программа, это не влияет на время работы гаджета или скорость разрядки аккумулятора. «Известно, что все iPhone имеют уязвимости, вопрос лишь в том, используются они или нет», — добавил Муртазин.

Специалист также отметил, что устройства Android, по сравнению с iPhone, защищены лучше. Смартфоны Samsung, по мнению аналитика, более безопасны за счет Knox. Прошивки от других производителей не имеют такого уровня безопасности, заключил он.

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Ранее специалисты «Лаборатории Касперского» выявили целевую кибератаку на устройства производства Apple работников компании, на десятках iPhone нашли шпионский вирус. В компании назвали главной причиной этого инцидента закрытость операционной системы iOS, в которой, как считают в «Лаборатории Касперского», годами могут скрываться подобные шпионские программы.

До этого стало известно, что ФСБ вскрыла разведывательную акцию спецслужб США с использованием смартфонов Apple. В ведомстве заявили, что заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки. Там также указали, что полученная информация свидетельствует о сотрудничестве Apple с Агентством национальной безопасности США.

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    Олег Давыдов
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