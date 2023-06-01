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09:12, 1 июня 2023Ценности

Названы пять портящих качество вещей при стирке ошибок

Менеджер прачечной Эмма Рострон посоветовала разделять вещи по цветам перед стиркой

Фото: Dan Gold / Unsplash

Генеральный менеджер прачечной One Less Thing Эмма Рострон и владелец клининговой компании Go Cleaners Мэтью Моррис назвали пять ошибок при стирке, которые портят качество вещей. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

Так, эксперты рассказали, что многие люди не разделяют изделия по цветам. «Например, если стирать красную одежду с белой при горячей стирке, все может стать розовым», — пояснила Рострон.

Кроме того, загрузка барабана большим количеством вещей не только может привести к ухудшению качества стирки, но и повлиять на механизм работы машины. «Хорошее правило — перед стиркой наполнять барабан примерно на три четверти, оставляя достаточного места, чтобы вы могли просунуть ладонь между внутренним краем барабана и одеждой», — посоветовала специалист.

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Моррис, в свою очередь, предложил не использовать во время стирки много стирального порошка, поскольку это способствует обильному пенообразованию и плохому полосканию. По данной причине на одежде может остаться липкая пленка. «Чтобы определить правильное количество моющего средства, всегда читайте инструкцию на упаковке», — отметил он.

В заключение собеседники издания призвали своевременно очищать стиральную машину от плесени и грибка с помощью уксуса или отбеливателя, запустив режим холодного полоскания. При этом они напомнили о необходимом удалении лишней воды с дверцы и резиновой прокладки.

В январе блогерша с никнеймом @glorified раскрыла простой способ избавиться от неприятного запаха в стиральной машине. По словам юзерши, справиться с указанной проблемой помогут уксус и пищевая сода. Так, последнюю следует развести в четверти стакана воды и влить в отсек для моющего средства. В то же время два стакана уксуса необходимо вылить в барабан и запустить устройство в обычном режиме с использованием горячей воды.

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    Мария Винар
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