Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:28, 1 июня 2023Мир

В ЮАР рассказали о юридической подготовке к визиту Путина

В ЮАР рассмотрят юридические варианты решения вопроса об ордере МУС на «арест» Путина
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / Sputnik / Reuters

В Южно-Африканской республике (ЮАР) рассказали о юридической подготовке к возможному визиту президента России Владимира Путина в Йоханнесбург. О соответствующих мероприятиях в четверг, 1 июня, сообщила министр иностранных дел африканской страны Наледи Пандор, передает Sky News.

ЮАР рассмотрит юридические варианты решения вопроса, связанного с ордером Международного уголовного суда (МУС), предписывающего «арест» Путина, на случай, если российский лидер примет участие в саммите стран БРИКС, который пройдет в августе 2023 года в Йоханнесбурге. Телеканал отмечает, что ЮАР, будучи членом МУС, теоретически должна будет арестовать Путина, если он примет участие в саммите БРИКС.

«Наше правительство в настоящее время изучает, какие юридические варианты существуют в отношении этого вопроса, и я указала <...>, что президент сделает заявление об этом, как только будет найдено решение», — подчеркнула Пандор в ходе встречи министров иностранных дел стран БРИКС в Кейптауне. Она добавила, что всем главам государств Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки были отправлены приглашения на саммит 22-24 августа в Йоханнесбурге.

Ранее Bloomberg сообщал, что власти ЮАР не пойдут на исполнение ордера МУС, предписывающего «арест» российского президента, который может посетить страну во время саммита БРИКС.

В апреле представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение об участии президента России в саммите лидеров БРИКС в ЮАР пока не принято. Такую возможность будут обсуждать ближе к мероприятию. Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор ранее подтвердила, что Путин приглашен на саммит, и подчеркнула, что ордер МУС не препятствует такому решению.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    «Хватит тебе болтать, кричать, орать». Командир «Ахмата» и еще два соратника Кадырова обратились к Пригожину
    Онколог перечислил подверженные раку типы людей
    Блогерша призвала избавиться от четырех вещей в гардеробе и вызвала споры в сети
    В ЮАР рассказали о юридической подготовке к визиту Путина
    Назван самый опасный смартфон с точки зрения слежки
    Белый дом разъярился из-за слов посла в ЮАР о военных поставках России
    Курившего в туалете самолета пассажира публично пристыдили стюардессы
    В российском регионе задержали замначальника отдела налоговой службы за взятки
    Хирург рассказал о безопасном и радикальном способе похудеть
    Украинская теннисистка осудила решение страны по турнирам с россиянами
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.