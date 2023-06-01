В ЮАР рассказали о юридической подготовке к визиту Путина

В ЮАР рассмотрят юридические варианты решения вопроса об ордере МУС на «арест» Путина

В Южно-Африканской республике (ЮАР) рассказали о юридической подготовке к возможному визиту президента России Владимира Путина в Йоханнесбург. О соответствующих мероприятиях в четверг, 1 июня, сообщила министр иностранных дел африканской страны Наледи Пандор, передает Sky News.

ЮАР рассмотрит юридические варианты решения вопроса, связанного с ордером Международного уголовного суда (МУС), предписывающего «арест» Путина, на случай, если российский лидер примет участие в саммите стран БРИКС, который пройдет в августе 2023 года в Йоханнесбурге. Телеканал отмечает, что ЮАР, будучи членом МУС, теоретически должна будет арестовать Путина, если он примет участие в саммите БРИКС.

«Наше правительство в настоящее время изучает, какие юридические варианты существуют в отношении этого вопроса, и я указала <...>, что президент сделает заявление об этом, как только будет найдено решение», — подчеркнула Пандор в ходе встречи министров иностранных дел стран БРИКС в Кейптауне. Она добавила, что всем главам государств Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки были отправлены приглашения на саммит 22-24 августа в Йоханнесбурге.

Ранее Bloomberg сообщал, что власти ЮАР не пойдут на исполнение ордера МУС, предписывающего «арест» российского президента, который может посетить страну во время саммита БРИКС.

В апреле представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение об участии президента России в саммите лидеров БРИКС в ЮАР пока не принято. Такую возможность будут обсуждать ближе к мероприятию. Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор ранее подтвердила, что Путин приглашен на саммит, и подчеркнула, что ордер МУС не препятствует такому решению.