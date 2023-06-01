69-я параллель
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15:38, 1 июня 202369-я параллель

Сопровождающего россиян на снегоходе белого медведя сняли на видео

В поселке Тикси в Якутии белый медведь сопровождал мужчин на снегоходе и попал на видео

В поселке Тикси в Якутии попало на видео, как белый медведь сопровождает едущих на снегоходе полярников. Кадры публикует Telegram-канал «Новости Якутии».

На записи видно, как медведь бежит по окутанной снегом земле параллельно снегоходу. Он стремительно обгоняет едущий транспорт, а затем приближается к мужчинам.

Ранее семейство белых медведей сняли на видео с борта российского атомного ледокола «50 лет Победы», животных заметили в Карском море.

До этого в Енисейском заливе белый медведь вышел к российскому атомному ледоколу «Вайгач» во время буксировки другого судна.

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    Анастасия Шейкина
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