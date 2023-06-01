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16:13, 1 июня 2023Забота о себе

Инфекционист поспорила о появлении в России нового опасного вируса

Инфекционист Оксана Чикина назвала новости о «вирусе-убийце» в России слухами

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Новости о новом пневмовирусе, якобы циркулирующем в России, не более чем слухи, заявила руководитель направления эпидемиологической безопасности Департамента качества и безопасности медицинской деятельности группы компаний «Медскан» Оксана Чикина. В беседе с «Лентой.ру» она опровергла информацию о появлении нового возбудителя опасных болезней.

В интернете появилась информация о новом пневмовирусе, который способен провоцировать развитие пневмонии у пожилых людей. По тяжести протекания его сравнили с COVID-19 и гриппом. Однако эта информация не соответствует действительности, заявила инфекционист.

Метапневмовирус, вызывающий развитие острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), впервые описали в 2001 году. 10 лет назад он занимал лидирующее положение среди вирусных инфекций, вызывающих заболевания нижних отделов респираторного тракта у детей

Оксана Чикинаинфекционист
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По словам Чикиной, вирус активно проявляет себя осенью и весной. В основном заболевают дети младшего возраста, взрослые болеют редко, одно из нечастых его осложнений — бронхиальная астма, пояснила собеседница «Ленты.ру». ОРВИ, вызванное метапневмовирусом, носит нерегулярный характер. Эпидемиолог добавила, что у Всемирной организации здравоохранения нет данных о его глобальном распространении по миру и в России.

«Роспотребнадзор всегда информирует граждан о распространении новых вирусов и инфекций. Поэтому повода паниковать нет», — заверила Чикина.

Ранее Оксана Чикина рассказала об опасности болезни Лайма, развивающейся после укуса клещей. Она предупредила, что среди осложнений встречаются психические нарушения и артрит.

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    Вера Владзиевская
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