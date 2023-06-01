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04:02, 1 июня 2023Мир

Антонов раскритиковал власти США из-за нового пакета помощи Украине

Посол Антонов раскритиковал желание США помогать Украине в ущерб собственным интересам

Фото: Globallookpress.com

Посол России в США Анатолий Антонов высказался о намерении американских властей предоставить новый пакет военной помощи общей суммой 300 миллионов долларов Украине. Он считает, что Вашингтон помогает Киеву в ущерб собственным интересам. Слова дипломата приводятся в Telegram-канале посольства.

Антонов назвал это решение хорошей подпиткой «прогнившему режиму в Киеве». Он считает, что администрацию американского президента не останавливает ничто. «Не смущают ни кризисные явления в экономике, ни призывы государств Латинской Америки, Африки, Азии об оказании помощи в социально-экономическом развитии», — высказался глава дипмиссии.

По его словам, остаются без ответов многочисленные вопросы о причинах, по которым Вашингтон не готов решать острые миграционные проблемы на южных границах Соединенных Штатов. «Проблему нищенского существования мигрантов можно было бы достаточно просто решить, перенаправив хотя бы часть военной помощи, которая сгорает в топке конфликта на Украине, на благородные цели», — высказался дипломат.

Антонов отметил, что желая нанести стратегическое поражение России, американские власти не хотят видеть реальность, поэтому продолжают поощрять безрассудные действия своих «клиентов», снабжая их все более смертоносным оружием. «Похоже, покровителям Киева недостаточно уроков, которые Вооруженные Силы России ежедневно преподают неонацистам в зоне специальной военной операции», — заключил посол.

31 мая США объявили о новом пакете военной помощи Украине. По словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби, в него войдут боеприпасы для Patriot и HIMARS.

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    Екатерина Подвигина
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