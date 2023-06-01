На Сахалине произошло второе землетрясение магнитудой 3,3

Утром в четверг на Сахалине зарегистрировано второе за день землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на островной филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло 1 июня в 10.16 (02.16 мск). Как рассказала агентству начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, эпицентр находился в 18 километрах юго-западнее села Онор в Смирныховском районе. «Очаг подземных толчков располагался на глубине семь километров», — уточняет специалист.

Ранее сообщалось, что утром 1 июня на острове произошло ощущаемое землетрясение. По информации спасателей, толчки магнитудой 3,5 зафиксированы в семи километрах восточнее села Рощино. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

3 марта на Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,1. Толчки могли ощутить жители Макаровского района Сахалинской области.