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07:00, 2 июня 2023Наука и техника

Россиян предупредили об опасности антидроновых ружий

Военный эксперт Дандыкин призвал россиян не покупать антидроновые ружья
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Кадр: Спецкурс / YouTube

Для работы с антидроновыми ружьями специалисты проходят длительную подготовку, потому непрофессионал вряд ли сможет с ним справиться. Кроме того, использование таких ружий не обученными людьми достаточно опасно и может привести к серьезным последствиям. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

В России на онлайн-площадках начали продавать антидроновые ружья. При желании за 140 тысяч можно купить ружье «Гарпия», за 500 тысяч — «Парс». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Необученный человек с таким ружьем не справится, так что это просто очередной способ выкачки денег из людей. Так же, как за огромные деньги продавали военную форму во время частичной мобилизации», — напомнил Дандыкин.

По его словам, работа с антидроновым ружьем не только предполагает длительную подготовку, но и может быть крайне опасной. Особенно, если за дело взялся непрофессионал.

Беспилотник может навестись на того, кто балуется с ружьем, Так что это надо иметь ввиду. Я понимаю, что у многих людей сейчас есть определенное рвение, но заниматься этим не стоит

Василий Дандыкинвоенный эксперт

Военный эксперт напомнил, что антидроновые ружья работают за счет воздействия электромагнитного излучения на беспилотник. При наведении дрон отключается от связи с оператором.

Напомним, 30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате атаки дронов на городе оказались незначительно повреждены несколько зданий, никто серьезно не пострадал. В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что несколько дронов были сбиты на подлете к столице, сработала система противовоздушной обороны.

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    Наталия Белова
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