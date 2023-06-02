Очевидец описал момент работы системы ПВО в Курске

Очевидец рассказал о вспышке и взрывной волне после сбития беспилотников ночью в Курске

Ночью во время атаки беспилотников в небе над Курском была вспышка, за которой последовала взрывная волна, рассказал местный житель, пожелавший остаться анонимным. Момент сбития дронов системой противовоздушной обороны (ПВО) он описал в беседе с «Лентой.ру».

Мужчина наблюдал за происходящим с балкона пятого этажа в начале улицы Станционной. По его словам, беспилотники летели со стороны центра города или Парковой улицы, а взрывы раздались над кольцевыми развязками в конце Станционной.

«При лунном свете их было видно. Я лично видел два. Один сбили в примерно в 00:20, второй — в 00:25. Оба были сбиты где-то над кольцами Станционной. Как я понимаю, залпов ПВО было несколько, так как хлопков было 2-3 по каждому летальному объекту. Была в небе вспышка, но небольшая. Стекла поймали резонанс, да и, в принципе, даже по ушам взрывной волной надавило. Чувствовалось отлично, так как это было метрах в пятистах от дома», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Беспилотник в небе над Курском Фото очевидец предоставил «Ленте.ру»

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что Вооруженные силы Украины в ночь на 2 июня атаковали Курск беспилотниками. В регионе сработала система ПВО.

По его словам, был поврежден подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов. Глава приграничного российского региона позднее опубликовал кадры последствий атаки.

