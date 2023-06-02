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15:02, 2 июня 2023Мир

Блинкен назвал выгоду США от украинского кризиса

Блинкен: кризис на Украине усилил возможности США отвечать на потенциальные угрозы КНР
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский госсекретарь Энтони Блинкен во время выступления в Хельсинки назвал выгоду США от украинского кризиса. Слова государственного деятеля в пятницу, 2 июня, передает РИА Новости.

Он заявил, что ситуация на Украине усилила возможности США отвечать на потенциальные угрозы, исходящие от Китайской народной республики (КНР). «Конфликт на Украине не снизил возможности США отвечать на потенциальные угрозы, исходящие от Китая, они были усилены», — считает он.

При этом госсекретарь отметил, что украинский кризис не отвлек внимание США от ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее Блинкен заявил, что страна поприветствует любую инициативу, которая приведет Россию за стол переговоров об Украине.

1 июня глава Белого дома Джо Байден сообщил, что Вашингтон готов к «жесткой конкуренции» с Китаем и параллельно с этим настроен на совместную работу. По его словам, США и Китай должны иметь возможность совместно работать над решением общих вызовов, таких как изменения климата.

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