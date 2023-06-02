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06:15, 2 июня 2023Культура

В черновиках Меркьюри обнаружили первоначальное название песни Bohemian Rhapsody

Sky News: песня группы Queen Bohemian Rhapsody первоначально называлась Mongolian rhapsody

Фото: Brigani Art/ Heinrich / Globallookpress

Песня британской рок-группы Queen Bohemian Rhapsody первоначально называлась Mongolian rhapsody. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что перечеркнутый и исправленный вариант названия можно увидеть в черновиках лидера музыкального коллектива Фредди Меркьюри, которые были выставлены на торги аукционным домом Sotheby's.

Набросок текста сделан карандашом на бланке ныне несуществующей британской авиакомпании British Midland. На листе напечатан календарь за 1974 год.

Также отмечается, что некоторые строки в песне были впоследствии заменены. Так, фраза «Mama, just killed the man» в черновике отсутствует. Вместо нее в черновике была записаны слова о том, что лирический герой идет на начавшуюся войну: «There’s a war began/ I’ve got to leave tonight/ I’ve got to stand and fight».

15 страниц с набросками написанных Меркьюри песен на аукционе выставили за 1,2 миллиона фунтов стерлингов (1,5 миллиона долларов).

В октябре Queen выпустила ранее не издававшуюся песню Face It Alone, записанную в 1988 году. Композиция была записана при участии вокалиста группы Фредди Меркьюри во время работы над альбомом The Miracle, который вышел в 1989 году.

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    Марина Совина
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