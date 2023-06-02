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21:07, 2 июня 2023Мир

В США спрогнозировали итоги контрнаступления ВСУ

Экс-советник Пентагона Макгрегор предрек продвижение ВС РФ до Днепра после разгрома ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Unsplash

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор спрогнозировал, чем завершится контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.

Макгрегор назвал главным вопросом дальнейшие действия Вооруженных сил России (ВС РФ) после контрнаступления ВСУ. По его мнению, после операции Киева Москва нанесет удар.

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«Мы увидим, как их войска продвигаются вперед. Они завершат разгром ВСУ, особенно на Восточной Украине, возьмут Харьков и Одессу, которые исторически всегда были русскими городами, и дойдут до Днепра из соображений безопасности», — предрек военный из США.

По мнению Макгрегора, вероятность положительного для ВСУ итога контрнаступления сводится к нулю.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев утвердил сроки начала контрнаступления ВСУ. По его словам, украинское руководство уже приняло решения о том, как и когда будут дальше двигаться украинские подразделения.

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    Марина Совина
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