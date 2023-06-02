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15:00, 2 июня 2023Экономика

В российском регионе пообещали справиться с продажей яиц по паспорту

Врио главы Чукотки Кузнецов пообещал справиться с практикой продажи яиц по паспорту
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Edouard Gilles / Unsplash

Продажа яиц по паспорту в городе Билибино на Чукотке, на которую жалуются его жители, будет прекращена, населенный пункт обеспечат продуктом. Такое обещание в своем Telegram-канале дал врио губернатора региона Владислав Кузнецов.

По его словам, справиться с проблемой сможет новая птицефабрика, и основная задача сейчас заключается в том, чтобы ускорить старт ее работы. Также врио главы автономного округа заявил, что вскоре Билибино получит постоянный запас яиц на два месяца.

На следующей неделе поставка товара в город вырастет с 20 коробок до 35. Также власти намерены справиться с проблемой недоступности продукта с помощью роста уровня субсидий на социально важные продукты.

Накануне, 1 июня, Кузнецов рассказал о жалобах на высокие цены на продукты и ограничения в отпуске яиц. Чиновник сравнил такой подход с 1990-ми годами. Помимо этого, жители пожаловались ему на качество и доступность медицинских услуг, отсутствие даже аналогов выписанных лекарств, свалки и проблему с уборкой мусора.

В начале марта АО «Чукотснаб» объявила о временном прекращении продажи населению на Чукотке сорта бензина Аи-95. Поводом для такого решения стал дефицит этой марки топлива, возникший, как объяснила компания, из-за роста потребления на 30 процентов с октября прошлого года. Вскоре продажи возобновили, однако с ограничением не более 50 литров на заправку. Поставщик объяснил, что полноценно справиться с проблемой удастся только после возобновления навигации, то есть в июне.

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    Платон Щукин
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