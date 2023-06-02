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14:13, 2 июня 2023Мир

Президент Польши захотел внести изменения в закон о «российском влиянии»

Президент Польши Дуда предложил поправки к закону о «российском влиянии» после подписания

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда захотел внести изменения в законопроект о создании комиссии по изучению российского влияния почти сразу после его подписания. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я подготовил новеллизацию закона, целый ряд правил, которые в этом законе дополнительно регулируют или изменяют вопросы, которые возбуждают сомнения», — заявил польский лидер подчеркнув, что шаг станет своеобразной проверкой для парламентариев из правящего лагеря и оппозиции.

Дуда отметил, что проект об изменении соответствующего закона будет направлен в парламент уже в пятницу, 2 июня. В документе президент предложил исключить возможность членства в комиссии депутатов и сенаторов, а также внести право на обращение в апелляционный суд Варшавы или в апелляционный суд по месту своего жительства для обжалования решения. Также проект об изменениях затрагивает полномочия комиссии. Согласно предложениям польского лидера, комиссия не должна иметь возможность ограничивать участие в выборах. «Только утверждение комиссии, что человек действовал под российским влиянием», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что польская комиссия собирается исследовать российское влияние в стране за последние 15 лет. В частности, комиссия сосредоточится на деятельности официальных лиц, которые принимали решения в ущерб интересам Варшавы.

При этом общественность Польши выразила недовольство созданной комиссией по изучению влияния России, поскольку она может помешать потенциальному участию в выборах президента некоторых политиков, в том числе бывшему премьер-министру страны, лидеру оппозиционной партии «Гражданская коалиция» Дональду Туску.

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