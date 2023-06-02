Появились кадры обломков атаковавших объекты ТЭК под Смоленском дронов

Смоленский губернатор Анохин опубликовал кадры обломков дронов, атаковавших объекты ТЭК

В сети появились кадры обломков беспилотников, которые атаковали объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Смоленской области. Их публикует губернатор российского региона Василий Анохин в Telegram-канале.

На кадрах видны лежащие у асфальтовой дороги железные обломки дрона. Также показана воронка от упавших обломков.

О том, что беспилотники атаковали газовую и нефтеперерабатывающую станции под Смоленском, стало известно 2 июня. На первом объекте оказалось повреждено административное здание третьего цеха, пожара не последовало, там также обнаружили воронку, размер которой составляет один на полтора метра. На втором объекте ТЭК беспилотник повредил водяную емкость пожаротушения.

Впоследствии губернатор Анохин уточнил, что никто не пострадал, критических повреждений и пожаров также удалось избежать. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.