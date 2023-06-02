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18:08, 2 июня 2023Спорт

Моуринью предъявили обвинение за поведение в финале Лиги Европы

УЕФА открыл дело в отношении тренера Моуринью за нецензурную брань в финале Лиги Европы

Фото: John Sibley / Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении главного тренера итальянской «Ромы» Жозе Моуринью. Об этом сообщается на сайте организации.

Причиной стало поведение тренера в финале Лиги Европы, в котором итальянцы встречались с испанской «Севильей». Отмечается, что 60-летнему португальскому специалисту предъявили обвинения в нецензурной брани в адрес официальных лиц матча.

В финале Лиги Европы «Севилья» оказалась сильнее «Ромы» в послематчевой серии пенальти. В основное время первый мяч на 34-й минуте забил полузащитник римлян Пауло Дибала. На 55-й минуте «Севилья» сравняла счет благодаря автоголу защитника Джанлуки Манчини.

После матча Моуринью на парковке стадиона «Пушкаш Арены» начал оскорблять английского арбитра Энтони Тейлора. Он назвал его «гребаным позором».

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    Анастасия Борисова
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