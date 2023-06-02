Одессит бросил машину и убежал от сотрудников военкомата в поле

RusVesna: в Одессе мужчина бросил машину и убежал от сотрудников военкомата в поле

В Одессе мужчина убежал в поле от сотрудников военкомата, бросив машину прямо на дороге. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

На кадрах, снятых девушками на мобильный телефон видно, как мужчина бежит по полю, а за ним гонятся несколько человек в военной форме. По словам девушек, одессит бросил свою машину прямо на дороге.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что за время мобилизации военные комиссары в крупных городах страны стали долларовыми миллионерами. Он назвал «сколотившими состояние» военкомов из Киева, Одессы, Днепра, Львова, Винницы, Ивано-Франковска, Луцка, Ровно, Тернополя и Закарпатья.

2 мая Верховная Рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию. Срок действия военного положения продлили с 20 мая до 18 августа 2023 года, то есть на 90 дней.

