Участники «Легиона "Свобода России"» попытались атаковать Белгородскую область

Участники «Легиона "Свобода России"» на танках попытались атаковать Белгородскую область

Участники запрещенной в России террористической организации «Легион "Свобода России"» попытались атаковать территорию Белгородской области в районе Шебекино, но были остановлены российскими пограничниками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пограничники подбили два танка. Один из них был уничтожен, а второй уехал на территорию Украины.

Находившиеся в первом танке члены легиона хотели сфотографироваться на российской территории, однако попали под обстрел и были вынуждены бежать.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск члена запрещенной в России террористической организации «Легион "Свобода России"» Максимилиана Андронникова. Он был в составе диверсионно-разведывательной группы, напавшей со стороны Украины на территорию Белгородской области.

В мае Росфинмониторинг внес украинское вооруженное формирование «Легион "Свобода России"» в перечень террористов и экстремистов.