Порт Тамань прекратит перевалку сжиженного газа из-за угрозы атак беспилотников

Reuters: в Тамани прекратят перевалку сжиженного газа после атак на НПЗ под Краснодаром

Экспортный терминал в Тамани прекратит перевалку сжиженного углеводородного газа (СУГ). Об этом со ссылкой на собственные источники в отрасли сообщает Reuters.

Уточняется, что работу порта приостановят на неопределенный срок из-за недавних атак беспилотников на Афипский и Ильский нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Краснодарском крае. Сейчас участники рынка ищут альтернативные маршруты для поставок топлива.

Через порт Тамань проходит около семи-восьми процентов российского экспорта СУГ и порядка 20 процентов зарубежных поставок СУГ из Казахстана, заявил собеседник агентства. После прекращения поставок Россия может переориентировать отгрузки в Польшу, на внутренний рынок или в Китай через Забайкальск.

НПЗ в Краснодарском крае были атакованы 31 мая. Сначала неопознанный дрон рухнул на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода, после чего под удар попало предприятие в Афипском. В результате взрыва дрона загорелась одна из установок по перегонке мазута.

