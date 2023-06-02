Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:33, 2 июня 2023Россия

На месте падения беспилотника под Калугой образовалась шестиметровая воронка

На месте упавшего 1 июня беспилотника под Калугой образовалась шестиметровая воронка
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Gleb Garanich / Reuters

После падения беспилотника под Калугой 1 июня образовалась большая воронка. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

«Образовалась воронка диаметром более шести метров», — стало известно собеседнику агентства. Он уточнил, что в российском регионе близ нефтеперерабатывающего завода рухнул беспилотник самолетного типа.

Беспилотник упал в Калужской области 1 июня. По информации правительства российского региона, впоследствии произошел взрыв, никто из жителей не пострадал. Обломки неизвестного объекта разбросало в радиусе 100 метров. Предварительно, упавший дрон оказался советским беспилотником Ту-141 «Стриж».

На следующий день, 2 июня, беспилотник упал в лесу и взорвался. В результате происшествия объекты экономики и жилые дома не оказались повреждены.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости
    По Киеву нанесли массированный воздушный удар с использованием ракет и беспилотников
    В российском регионе пропала 25-летняя дизайнер
    Сибири предрекли аномальную жару
    Сотрудники ФСБ задержали уроженца Центральной Азии за финансирование терроризма
    «Терминатор Т-800» в одних носках прошелся по улице в Москве
    Идею ограничить параллельный импорт вычислительной техники объяснили
    Новая ведущая «Кто хочет стать миллионером?» раскрыла изнанку шоу
    Стало известно о жизни покинувших Россию артистов
    На Украине рассмотрят увольнение министра культуры
    Федор Емельяненко назвал преступлением допуск брата к бою с блогером
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.