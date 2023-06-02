На месте падения беспилотника под Калугой образовалась шестиметровая воронка

На месте упавшего 1 июня беспилотника под Калугой образовалась шестиметровая воронка

После падения беспилотника под Калугой 1 июня образовалась большая воронка. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

«Образовалась воронка диаметром более шести метров», — стало известно собеседнику агентства. Он уточнил, что в российском регионе близ нефтеперерабатывающего завода рухнул беспилотник самолетного типа.

Беспилотник упал в Калужской области 1 июня. По информации правительства российского региона, впоследствии произошел взрыв, никто из жителей не пострадал. Обломки неизвестного объекта разбросало в радиусе 100 метров. Предварительно, упавший дрон оказался советским беспилотником Ту-141 «Стриж».

На следующий день, 2 июня, беспилотник упал в лесу и взорвался. В результате происшествия объекты экономики и жилые дома не оказались повреждены.