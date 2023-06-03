Икону «Троица» поместили в капсулу в центре храма Христа Спасителя

Икону «Троица» Андрея Рублева установили в капсулу в центре храма Христа Спасителя

Икона «Троица» Андрея Рублева установлена в капсулу в центре храма Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство культуры РФ.

Отмечается, что капсула будет обеспечивать необходимый режим влажности. Также в храме будут строго контролироваться условия, требуемые для сохранения иконы.

В Минкульте уточнили, что во время пребывания в храме Христа Спасителя за древней иконой, являющейся частью Государственного музейного фонда, будут наблюдать сотрудники Третьяковской галереи.

Икону «Троица» Андрея Рублева привезли в храм Христа Спасителя в субботу, 3 июня. Ранее патриарх Кирилл заявил, что «Троица» будет выставляться здесь в течение года, после чего ее вернут в Троице-Сергиеву Лавру.