В Госдуме назвали Турцию ключевым партнером России

Депутат Слуцкий: Турция остается ключевым партнером России

Глава комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил, что Турция остается ключевым партнером для России. Также он выразил надежду на расширение сотрудничества, в том числе по парламентской линии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Слуцкий также сообщил, что в составе российской делегации во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным он принял участие в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

3 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально вступил в должность главы государства на новый срок, который составит пять лет.

Издание Hurriyet отмечает, что на церемонии присутствовали 21 глава государств и 13 премьер-министров. От России церемонию посетил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Эрдоган одержал победу по итогу второго тура выборов, который состоялся 28 мая. Политика поддержали более 50 процентов избирателей.