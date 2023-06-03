Система ПВО сбила шесть ракет над российским городом

Администрация Бердянска: ПВО сбила шесть ракет, выпущенных по городу со стороны ВСУ

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила шесть ракет во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Бердянск Запорожской области. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации оперативных служб, сработала система ПВО — сбито шесть ракет. Их взрывы в небе могли наблюдать бердянцы», — отмечается в сообщении.

Осколки одной из ракет упали неподалеку от католического костела и автовокзала. Жертв и серьезных разрушений нет.

По данным председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, серия взрывов прозвучала около 18:40 3 июня. Среди ракет были ракеты «Точка-У».

3 июня при обстреле села Тишанка Волоконовского района Белгородской области оказался поврежден газопровод. Также в этот день под удар ВСУ также попал Белгород — там сработала система ПВО. В результате оказалось повреждено уличное освещение в Сосновке.