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21:22, 3 июня 2023Россия

Система ПВО сбила шесть ракет над российским городом

Администрация Бердянска: ПВО сбила шесть ракет, выпущенных по городу со стороны ВСУ

Фото: Telegram-канал «Бердянск. Официально»

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила шесть ракет во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Бердянск Запорожской области. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации оперативных служб, сработала система ПВО — сбито шесть ракет. Их взрывы в небе могли наблюдать бердянцы», — отмечается в сообщении.

Осколки одной из ракет упали неподалеку от католического костела и автовокзала. Жертв и серьезных разрушений нет.

По данным председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, серия взрывов прозвучала около 18:40 3 июня. Среди ракет были ракеты «Точка-У».

3 июня при обстреле села Тишанка Волоконовского района Белгородской области оказался поврежден газопровод. Также в этот день под удар ВСУ также попал Белгород — там сработала система ПВО. В результате оказалось повреждено уличное освещение в Сосновке.

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    Екатерина Подвигина
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