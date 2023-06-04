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06:00, 4 июня 2023Спорт

Емельяненко предложил ввести в контракты бойцов запрет на оскорбления соперников

Федор Емельяненко предложил на уровне контрактов запретить бойцам оскорблять соперников

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Бывший боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко предложил ввести в контракты спортсменов запрет на оскорбления соперников. Его слова приводит ТАСС.

«Нужно обговаривать со спортсменами, вносить в контракт какие-то вещи. Что можно говорить, что нельзя говорить. Какие темы можно затрагивать, какие — нельзя», — добавил он.

2 июня Емельяненко призвал на законодательном уровне запретить индустрию поп-ММА. «Народ как-то у нас сейчас стал реагировать на противоестественные вещи, на всякую низость. Мне кажется, что должно быть указание сверху, чтобы все прекратилось», — заявил экс-боец.

При этом спортсмен признал, что поединки в поп-ММА собирают огромную аудиторию. Желание запретить такие бои Емельяненко объяснил заботой о молодом поколении.

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    Андрей Стрельцов
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