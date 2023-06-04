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21:12, 4 июня 2023Россия

В Краснодаре объяснили звук громкого хлопка над городом

Краснодарские власти заявили, что громкий звук над городом связан с самолетом

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Громкий хлопок, который услышали жители Краснодара, мог быть связан с самолетом, преодолевшим звуковой барьер. Об этом сообщили 4 июня в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«По информации ЕДДС Краснодара и Динского района, а также данным экстренных служб, сообщений о чрезвычайных происшествиях не поступало», — объяснили городские власти.

Ранее о громком звуке, который был слышен в разных районах города, сообщили местные жители в социальных сетях.

Утром в пятницу, 26 мая, стало известно о громких взрывах над Краснодаром. Сообщалось, что город был атакован беспилотниками. Также уточнялось, что около 4 утра сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Позже оперативный штаб подтвердил факт ЧП в центре Краснодара. Подчеркивалось, что прибывшие на место экстренные службы не обнаружили возгорания, но зафиксировали повреждение кровли здания и окон.

В свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что причиной утреннего взрыва в городе стало падение двух беспилотных летательных аппаратов

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