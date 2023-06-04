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23:52, 4 июня 2023Спорт

Эксперт посоветовала действенный способ сохранить мотивацию во время тренировок

Терапевт Икехара посоветовала метод WOOP для сохранения мотивации во время тренировок

Фото: Mor Shani / Unsplash

Поведенческий терапевт Линх-Хан Икехара посоветовала действенный способ сохранить мотивацию во время тренировок. Ее слова приводит Shape.

Эксперт рассказала, что необходимо ставить реалистичные цели, и порекомендовала воспользоваться методом WOOP (Wish-Outcome-Obstacle-Plan). Для этого нужно на бумаге прописать план занятий, ответив на вопросы из четырех категорий. Первая — желание (Wish) — какой цели важно достичь в ходе тренировок? Цель должна быть непростой, но выполнимой.

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Вторая категория — результат (Outcome) — что вы почувствуете, когда выполните поставленную задачу? Третий пункт — препятствие (Obstacle) — что мешает достичь цели? И заключительная часть — план (Plan) — что именно вы собираетесь делать?

Икехара отметила, что цель можно разбить на несколько шагов и идти к ней постепенно. Она добавила, что важно быть благосклонным к себе, благодарить себя за усилия и подходить к тренировкам творчески, например: постоянно добавляйте в занятия что-то новое (музыку, одежду, инвентарь).

Ранее фитнес-тренер Наталия Экономцева посоветовала тренировку для самых ленивых атлетов-любителей. Она предложила им выполнять подъемы ног, отжимания, приседания и скручивания для проработки пресса.

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    Андрей Стрельцов
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