На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины

В ночь на 4 июня воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Эти данные отмечены на онлайн-карте украинского минцифры.

С 02:35 (мск) предупреждение об угрозе с воздуха объявили в регионах Западной Украины — Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровненской и Тернопольской областях. До этого тревожные сигналы начали звучать в большинстве регионов страны, в том числе и в украинской столице Киеве.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский распорядился проверить бомбоубежища по всей стране. Также Зеленский отреагировал на закрытые во время воздушной тревоги в Киеве бомбоубежища, использовав терминологию бокса. «Я сказал бы так: может быть нокаут», — заявил президент Украины.

Также украинские силовики провели обыски в медучреждении, где во время объявления воздушной тревоги не было открыто убежище. Позже охранника, не открывшего его, арестовали.

