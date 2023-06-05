EFE: власти Перу продлили действие режима ЧП на юге страны из-за протестов

Власти Перу решили продлить действие режима чрезвычайного положения из-за антиправительственных протестов на юге республики. Об этом сообщило агентство EFE.

По информации EFE, чрезвычайные меры вводятся еще на 60 дней на территории департамента Пуно на границе с Боливией. Режим чрезвычайного положения действует с января.

Ранее стало известно, что спустя менее чем неделю пребывания у власти новоизбранный президент Перу Болуарте объявила о переносе выборов лидера страны на два года раньше — они пройдут в 2024 году.

8 декабря 2022 года полиция Перу задержала Педро Кастильо. 7 декабря конгресс Перу объявил импичмент президенту страны. Его обвинили в коррупции и отстранили от должности из-за «постоянной моральной недееспособности».