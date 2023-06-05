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06:00, 5 июня 2023Спорт

Дзюба рассказал о беседе с Карпиным на вручении премии по итогам сезона РПЛ

Артем Дзюба рассказал, что у них с Валерием Карпиным давно нет претензий друг к другу
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о беседе с тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным на вручении премии по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Слова спортсмен приводит РИА Новости.

«Мы увиделись, поздоровались, никаких претензий нет. У нас давно с ним топор войны зарыт. Сборную не обсуждали — он главный тренер, а я не игрок сборной на данный момент. Что мы можем обсуждать?» — заявил Дзюба.

1 марта Дзюба раскритиковал подход Карпина к выбору игроков национальной команды. «Он же сейчас всех подряд вызывает. Мне был ближе подход Станислава Саламовича и Капелло, что место в сборной нужно заслужить. Ты должен это заслужить», — отметил нападающий.

Дзюба выступал под руководством Карпина в «Спартаке» в сезоне-2011/2012. В 2021 году тренер не вызывал форварда в сборную на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Позднее Карпин включил нападающего в расширенный список команды, но тот отказался от выступлений из-за плохой игровой формы.

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    Андрей Стрельцов
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