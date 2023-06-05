Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:35, 5 июня 2023Экономика

Силуанов отказался верить в дефолт США

Глава Минфина России Силуанов заявил о неверии в дефолт США из-за печатного станка

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Раскручивание истории с дефолтом США происходит почти каждый год, однако верить, что это случится, не стоит. Таким образом в интервью телеканалу CGTN ситуацию прокомментировал глава Минфина России Антон Силуанов, передает ТАСС.

Он заявил, что отказывается верить в проблемы США такого характера, потому что они в любой момент могут включить печатный станок и напечатать столько, сколько нужно. Так что вопрос дефолта заключается только в политическом урегулировании, на сколько можно повышать дефицит бюджета и долг.

Вместе с тем министр подчеркнул, что непродуманные действия западных стран на финансовом рынке привели к росту инфляции. Слишком активное увеличение ликвидности во время пандемии COVID-19 приходится исправлять текущими действиями.

Переговоры о повышении лимита госдолга в США продолжались до конца мая. Президент Джо Байден объявил о достижении окончательных договоренностей 29-го числа, а 3 июня он подписал ранее одобренный конгрессом документ. Действие потолка отменяется до 1 января 2025 года, а 2 января 2025 года лимит могут снова увеличить.

Кандидат экономических наук Николай Кульбака в беседе с «Лентой.ру» объяснил, что процесс в большей степени следует воспринимать как формальный и юридический, а не экономический. По его словам, по отношению к ВВП госдолг США далеко не самый большой в мире.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости
    Стало известно о попытках ВСУ прощупать оборону российских сил
    Московские школьники впервые прошли психологическую подготовку к ЕГЭ
    Популярность Windows 11 среди геймеров оценили
    Россиянам напомнили об опасности микрозаймов
    Тарасова прокомментировала информацию об экстренной помощи врачей
    Минобороны сообщило о неудачной попытке прорыва ВСУ на южнодонецком направлении
    Раскрыты снижающие качество одежды ошибки при стирке
    Эстония выразила надежду на помощь НАТО при первых признаках угрозы от России
    США ввели санкции против мастера керамики из Калуги из-за влияния на Молдавию
    Сервис кикшеринга оценил идею новых ограничений при использовании самокатов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.