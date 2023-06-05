Силуанов отказался верить в дефолт США

Глава Минфина России Силуанов заявил о неверии в дефолт США из-за печатного станка

Раскручивание истории с дефолтом США происходит почти каждый год, однако верить, что это случится, не стоит. Таким образом в интервью телеканалу CGTN ситуацию прокомментировал глава Минфина России Антон Силуанов, передает ТАСС.

Он заявил, что отказывается верить в проблемы США такого характера, потому что они в любой момент могут включить печатный станок и напечатать столько, сколько нужно. Так что вопрос дефолта заключается только в политическом урегулировании, на сколько можно повышать дефицит бюджета и долг.

Вместе с тем министр подчеркнул, что непродуманные действия западных стран на финансовом рынке привели к росту инфляции. Слишком активное увеличение ликвидности во время пандемии COVID-19 приходится исправлять текущими действиями.

Переговоры о повышении лимита госдолга в США продолжались до конца мая. Президент Джо Байден объявил о достижении окончательных договоренностей 29-го числа, а 3 июня он подписал ранее одобренный конгрессом документ. Действие потолка отменяется до 1 января 2025 года, а 2 января 2025 года лимит могут снова увеличить.

Кандидат экономических наук Николай Кульбака в беседе с «Лентой.ру» объяснил, что процесс в большей степени следует воспринимать как формальный и юридический, а не экономический. По его словам, по отношению к ВВП госдолг США далеко не самый большой в мире.