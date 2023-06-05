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14:19, 5 июня 2023Из жизни

Старейшей кошке в мире исполнилось 32 года

Norwich Evening News: самой старой кошке Великобритании исполнилось 32 года

Фото: NYP

Кошке по кличке Рози из Великобритании, которая вскоре может быть признана старейшей в мире, исполнилось 32 года. Об этом сообщает Norwich Evening News.

Хозяйка кошки черепахового окраса, 71-летняя Лайла Бриссетт из города Норидж, приготовила на праздник для именинницы торт из лосося. В честь дня рождения Рози племянница Бриссетт связалась с компанией John West, занимающейся производством рыбной продукции, которую любит кошка. Компания подарила Рози две банки лосося. «Племянница также связалась с компанией Purina, которая прислала подарочный купон на пять фунтов стерлингов, так как Рози привередлива и ест только лосось John West и корм Purina One», — рассказывает Бриссетт.

Женщина взяла Рози котенком в 1991 году. За свою длинную жизнь она побывала у ветеринара всего два раза: в 1990-х годах для стерилизации и в 2018 году для лечения кисты. Как утверждает Бриссетт, чтобы питомцы прожили долгую жизнь, необходимо дарить им как можно больше любви.

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Сейчас Рози на пять лет старше Флосси, которая была признана старейшей кошкой Книгой рекордов Гиннесса в 2022 году. Недавно Бриссетт подала заявку, чтобы питомицу занесли в справочник как самую старую кошку Великобритании.

Ранее сообщалось, что псу породы Рафейру ду Алентежу по кличке Боби, который был признан самой старой собакой в истории Книгой рекордов Гиннесса, исполнился 31 год. Хозяин собаки планирует устроить вечеринку по случаю дня рождения питомца.

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    Алиса Удовик
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