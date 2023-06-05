Старейшей кошке в мире исполнилось 32 года

Norwich Evening News: самой старой кошке Великобритании исполнилось 32 года

Кошке по кличке Рози из Великобритании, которая вскоре может быть признана старейшей в мире, исполнилось 32 года. Об этом сообщает Norwich Evening News.

Хозяйка кошки черепахового окраса, 71-летняя Лайла Бриссетт из города Норидж, приготовила на праздник для именинницы торт из лосося. В честь дня рождения Рози племянница Бриссетт связалась с компанией John West, занимающейся производством рыбной продукции, которую любит кошка. Компания подарила Рози две банки лосося. «Племянница также связалась с компанией Purina, которая прислала подарочный купон на пять фунтов стерлингов, так как Рози привередлива и ест только лосось John West и корм Purina One», — рассказывает Бриссетт.

Женщина взяла Рози котенком в 1991 году. За свою длинную жизнь она побывала у ветеринара всего два раза: в 1990-х годах для стерилизации и в 2018 году для лечения кисты. Как утверждает Бриссетт, чтобы питомцы прожили долгую жизнь, необходимо дарить им как можно больше любви.

Сейчас Рози на пять лет старше Флосси, которая была признана старейшей кошкой Книгой рекордов Гиннесса в 2022 году. Недавно Бриссетт подала заявку, чтобы питомицу занесли в справочник как самую старую кошку Великобритании.

Ранее сообщалось, что псу породы Рафейру ду Алентежу по кличке Боби, который был признан самой старой собакой в истории Книгой рекордов Гиннесса, исполнился 31 год. Хозяин собаки планирует устроить вечеринку по случаю дня рождения питомца.