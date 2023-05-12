Самой старой собаке в истории исполнился 31 год

UPI: самой старой собаке в истории по кличке Боби исполнился 31 год

Псу породы Рафейру ду Алентежу по кличке Боби, который был признан самой старой собакой в истории Книгой рекордов Гиннесса, исполнился 31 год. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Хозяин собаки, 38-летний Леонель Коста, планирует устроить вечеринку по случаю дня рождения питомца. На праздник приедет более 100 гостей, среди которых будут и поклонники Боби, прилетевшие из других стран.

По словам Косты, у него уже было несколько собак-долгожителей, но Боби — единственный в своем роде. «Если бы Боби говорил, только он мог бы объяснить это», — говорит хозяин о причине долголетия собаки.

Боби всю жизнь прожил в деревне недалеко от португальского города Лейрия. Пса никогда не держали на цепи, поэтому он часто гулял по соседним фермам и лесам и общался с другими животными. Постарев, Боби стал менее активным. Сейчас собаке трудно ходить, поэтому она проводит почти все время на заднем дворе дома с четырьмя домашними кошками.

Коста отметил, что Боби никогда не страдал от серьезных проблем со здоровьем. Лишь однажды в 2018 году собака попала в ветеринарную клинику, когда потеряла сознание из-за затрудненного дыхания. «Боби особенный. Глядя на него, я вспоминаю членов своей семьи, многих из которых, к сожалению, уже нет в живых: моего отца, брата, моих бабушек и дедушек. Боби является символом нескольких поколений моей семьи», — утверждает хозяин.

Ранее сообщалось, что в Великобритании найдена 31-летняя кошка по кличке Рози, которая может быть объявлена самой старой в мире и попасть в Книгу рекордов Гиннесса. За свою длинную жизнь она побывала у ветеринара всего два раза: в 1990-х годах для стерилизации и в 2018 году для лечения кисты.