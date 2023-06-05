Стало известно о принудительной эвакуации жителей из Славянска и Краматорска

РИА Новости: бойцы ВСУ начали принудительную эвакуацию жителей из Славянска и Краматорска

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали принудительную эвакуацию жителей из Славянска и Краматорска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Принудительная эвакуация населения идет сейчас в Краматорске и Славянске», — заявил собеседник агентства из Южной группировки войск. По его словам, из городов насильно забирают и детей.

Ранее в Сумской области Украины власти объявили эвакуацию населения из ряда приграничных с Россией населенных пунктов. Кроме того, 29 мая генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос предрекал Киеву потерю двух городов из-за желания президента страны Владимира Зеленского начать контрнаступление. По его мнению, судьбу Артемовска (дореволюционное название, принятое в республике — Бахмут) вскоре могут повторить Славянск и Краматорск.