Названы последствия попытки мародеров пробраться на подстанцию скорой в Шебекино

Глава белгородской станции скорой помощи Жиров: мародеры в Шебекино могли искать наркотики

Мародеры, которые прорвались на подстанцию скорой медицинской помощи (СМП) в Шебекино, взломали пластиковое окно в технической комнате. Последствия действий мародеров назвал главный врач станции скорой помощи Белгородской области Алексей Жиров, его цитирует РБК.

«Взломано пластиковое окно в технической комнате, открыты двери в щитовой, водительской комнате, дверь перехода из гаража в здание подстанции. На первый взгляд, ничего не пропало», — сказал Жиров.

Он допустил, что злоумышленники могли искать на подстанции СМП сильнодействующие и наркотические препараты. По словам главврача, точно о последствиях действий мародеров можно будет судить после проведения инвентаризации, которая в настоящий момент невозможна.

Медик сообщил, что направит заявление в полицию и постарается продолжить вывозить оборудование с подстанции.

Днем ранее, 4 июня, Жиров сообщил, что в здании подстанции СМП через окно пытались пробраться мародеры.

В Шебекинском городском округе Белгородской области сложилась сложная ситуация из-за регулярных обстрелов, власти сообщают о боях с диверсионно-разведывательными группами. За 4 июня по округу выпустили 611 единиц различных боеприпасов, в результате было зафиксировано множество повреждений.