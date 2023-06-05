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15:18, 5 июня 2023Россия

В России высказались об идее снятия моратория на смертную казнь

Депутат Бессараб раскритиковала идею снятия моратория на смертную казнь

Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

Призыв к снятию моратория на смертную казнь — это недальновидно, убеждена член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась об идее возвращения высшей меры наказания.

Депутат заявила, что выступает против смертной казни в России.

«Я напомню, что, прежде чем раскрыть преступления и наказать [советского маньяка Андрея] Чикатило, были, по разным сведениям, казнены от семи до девяти граждан Советского Союза. Как потом выяснилось, безвинно», — отметила Бессараб.

Поэтому сегодня, с учетом возможности судебной ошибки, с учетом того, что суд принимает решения все-таки субъективно, давайте не будем будить лихо, что называется, пока оно тихо

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

Также депутат упомянула, что на гильотину во время Французской революции первыми вошли те, кто ее создал. «Поэтому давайте не будем», — заключила она.

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Ранее Конституционный суд России отклонил просьбу лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова об отмене моратория на смертную казнь в связи с несоответствием просьбы Федеральному конституционному закону.

До этого сенатор Совфеда Андрей Клишас сообщал, что возвращение высшей меры наказания в стране возможно лишь через принятие новой конституции.

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    Алена Шевченко
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