Отказ от курения сигарет улучшил психическое здоровье

JAMA Network Open: воздержание от курения на 24 недели улучшает ментальное здоровье

Ученые из Оксфордского университета обнаружили, что отказ от курения может улучшить психическое здоровье у людей с ментальными расстройствами и без них. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В ходе работы использовались данные рандомизированного клинического исследования по оценке нежелательных последствий курения в период с 2011 по 2015 год, которое включало 4260 участников. Примерно половина испытуемых имела психические заболевания в анамнезе. Авторы изучили воздействие воздержания от употребления сигарет на 9-24 недели. До и после отказа от курения участников попросили заполнить анкеты, включавшие вопросы о психическом здоровье. В частности, измерялись показатели тревожности и депрессии при помощи клинической шкалы оценки от 0 до 21.

Первоначальный средний балл среди выборки составил 4,25 для тревоги и 2,44 для депрессии. После 24 недель отказа от курения у пациентов наблюдалось значительное улучшение симптомов. После корректировки на демографические данные и исходные переменные прекращение курения было связано со снижением показателей как тревоги (минус 0,4 балла), так и депрессии (минус 0,47) по сравнению с группой, которая продолжила курить.

В апреле сотрудники Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана доказали связь вдыхания мелкодисперсных частиц в воздухе с повышенной вероятностью развития деменции: каждые два микрограмма вещества увеличили риск нейродегенеративного заболевания на 17 процентов.