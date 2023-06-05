Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
02:46, 5 июня 2023Культура

Бывшая солистка «Тату» раскрыла пол и имя будущего ребенка

Бывшая солистка «Тату» Лена Катина раскрыла пол и имя будущего ребенка
Лена Катина

Лена Катина . Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Бывшая солистка «Тату» (t.A.T.u) Лена Катина раскрыла пол и имя будущего ребенка. Об этом она сообщила на шоу «Звезды сошлись» в эфире телеканала НТВ.

Артистка сообщила, что у нее появится второй сын. По ее словам, имя для ребенка выбрал ее супруг, однако окончательное решение оставили за первым сыном певицы. «Демьян или Димьян — это будет решать старший сын», — сказала она.

В июне 2022 года сообщалось, что Катина вышла замуж за предпринимателя и долларового миллионера Дмитрия Спиридонова. Пара расписалась в МФЦ и не устраивала торжественный праздник. 40-летний бизнесмен рассказал, что очень нервничал, так как певица опоздала на мероприятие.

За месяц до торжества звезда показала помолвочное кольцо стоимостью 13,5 миллиона рублей. О новом романе бывшей участницы «Тату» стало известно в сентябре 2021 года.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В Белом доме выразили надежду на успешное контрнаступление Украины. Почему Вашингтон продолжает накачивать Киев оружием?
    Бывшая солистка «Тату» раскрыла пол и имя будущего ребенка
    ФАС проверит наценки на молочную продукцию
    Белгородский губернатор сообщил о пожаре на энергетическом объекте
    В Польше раскритиковали позицию Украины по импорту зерна
    Минобороны России показало видео уничтожения техники ВСУ при попытке наступления
    Голый мужчина прокатился на мотоцикле и напугал сотрудниц отеля
    Москвичи назвали стоимость звонка с телефона-автомата в советские годы
    Раскрыты потери ВСУ при атаке на южнодонецком направлении
    Стало известно о планах Сунака убедить Байдена поддержать назначение Уоллеса
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.