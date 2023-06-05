Бывшая солистка «Тату» раскрыла пол и имя будущего ребенка

Бывшая солистка «Тату» Лена Катина раскрыла пол и имя будущего ребенка

Бывшая солистка «Тату» (t.A.T.u) Лена Катина раскрыла пол и имя будущего ребенка. Об этом она сообщила на шоу «Звезды сошлись» в эфире телеканала НТВ.

Артистка сообщила, что у нее появится второй сын. По ее словам, имя для ребенка выбрал ее супруг, однако окончательное решение оставили за первым сыном певицы. «Демьян или Димьян — это будет решать старший сын», — сказала она.

В июне 2022 года сообщалось, что Катина вышла замуж за предпринимателя и долларового миллионера Дмитрия Спиридонова. Пара расписалась в МФЦ и не устраивала торжественный праздник. 40-летний бизнесмен рассказал, что очень нервничал, так как певица опоздала на мероприятие.

За месяц до торжества звезда показала помолвочное кольцо стоимостью 13,5 миллиона рублей. О новом романе бывшей участницы «Тату» стало известно в сентябре 2021 года.