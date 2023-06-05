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20:51, 5 июня 2023Мир

У места взрывов на «Северных потоках» обнаружена упущенная следователями улика

Grayzone: у места взрывов на «Северных потоках» обнаружен дайверский ботинок

Фото: Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Во время независимой экспедиции у места взрывов «Северных потоков» был обнаружен ботинок, который носят дайверы Военно-морских сил (ВМС) США и Украины. Об улике, упущенной следователями, сообщает Grayzone.

24 мая 2023 года репортер интернет-портала отправился на лодке под названием Baltic Explorer к месту диверсии. «В течение нескольких минут я смотрел прямую видеотрансляцию с подводного беспилотника, показывающую невиданные ранее кадры разрывов трубопровода. Внезапно на экране появился странный объект. Это были черно-оранжевые водолазные ботинки», — говорится в материале.

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