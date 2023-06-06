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14:03, 6 июня 2023Путешествия

У россиян появится быстрый способ добраться до Абхазии

РЖД: из Сочи в Абхазию в июне запустят скоростные поезда «Ласточка»

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В начале лета 2023 года из Сочи в Абхазию запустят скоростные поезда «Ласточка». Об этом говорится на сайте ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).

Таким образом, начиная с 8 июня, у россиян появится быстрый и удобный способ добраться до популярного пляжного курорта. Отмечается, что поезда, в составе которых пять вагонов, будут курсировать ежедневно, кроме определенных дат в июле и августе.

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Расписание уже есть на сайте компании, однако билетов на «Ласточки» из Сочи в Гагру пока нет. Также уточняется, что таможенный и пограничный контроль пассажиров предусмотрен на станциях Веселое в России и Цандрипш в Абхазии. Для пересечения границы и покупки ЖД-билетов гражданам РФ будет достаточно внутреннего паспорта.

Ранее в июне путешествующим по стране россиянам раскрыли способы вернуть деньги за билеты на поезд. По словам аналитиков сервиса «Туту.ру», в случае опоздания вернуть средства за возвратный билет через сайт не получится. Для этого пассажирам необходимо обратиться в кассу станции, откуда должен был выехать поезд. Если на момент обращения прошло от 20 минут до трех часов после отправки состава, деньги за билеты просто поступят на карту.

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    Фариза Бацазова
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