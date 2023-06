Сын порноактрисы рассказал о влиянии работы матери на его жизнь

Reddit: сын порноактрисы рассказал, что работа матери помогла ему стать более открытым

Пользователь Reddit под ником Sammy2003FL, представившийся сыном порноактрисы, рассказал, как работа матери повлияла на его жизнь. Об этом он написал в комментариях под постом в треде AMA (Ask Me Anything — «Спроси меня что угодно»), где он предложил пользователям задать любые интересующие их вопросы.

Говоря о том, как съемки матери в порно повлияли на его жизнь, парень заявил, что они никак не отразились на его отношениях с ней и с другими женщинами. По его словам, работа матери даже помогла ему стать более открытым и терпимым к миру, чем он был.

Также молодой человек сообщил, что поддержал решение матери сниматься в кино для взрослых. Как уточнил пользователь, до начала работы в порно она выступала в стриптиз-клубах и барах, где сотрудницы ходят топлес.

Ранее порнозвезда Анджела Уайт из Австралии рассказала, как семья отнеслась к ее выбору профессии. Она отметила, что поначалу близкие не были «в большом восторге» от ее решения сниматься в порно, однако впоследствии стали с пониманием относиться к ее выбору.