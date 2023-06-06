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09:14, 6 июня 2023Интернет и СМИ

Сын порноактрисы рассказал о влиянии работы матери на его жизнь

Reddit: сын порноактрисы рассказал, что работа матери помогла ему стать более открытым

Фото: Pablo Heimplatz / Unsplash

Пользователь Reddit под ником Sammy2003FL, представившийся сыном порноактрисы, рассказал, как работа матери повлияла на его жизнь. Об этом он написал в комментариях под постом в треде AMA (Ask Me Anything — «Спроси меня что угодно»), где он предложил пользователям задать любые интересующие их вопросы.

Говоря о том, как съемки матери в порно повлияли на его жизнь, парень заявил, что они никак не отразились на его отношениях с ней и с другими женщинами. По его словам, работа матери даже помогла ему стать более открытым и терпимым к миру, чем он был.

Также молодой человек сообщил, что поддержал решение матери сниматься в кино для взрослых. Как уточнил пользователь, до начала работы в порно она выступала в стриптиз-клубах и барах, где сотрудницы ходят топлес.

Ранее порнозвезда Анджела Уайт из Австралии рассказала, как семья отнеслась к ее выбору профессии. Она отметила, что поначалу близкие не были «в большом восторге» от ее решения сниматься в порно, однако впоследствии стали с пониманием относиться к ее выбору.

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    Олег Давыдов
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