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18:38, 6 июня 2023Забота о себе

Врач прокомментировал идею о лечении отравления метанолом водкой

Реаниматолог Вадим Супрунов призвал не лечиться водкой после отравления метанолом

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

При отравлении алкоголем необходимо сразу вызывать скорую помощь, а не заниматься самолечением, заявил анестезиолог-реаниматолог медицинского центра «Медассист» (ГК «Медскан») Вадим Супрунов. Единственный способ восстановиться после отравления врач назвал «Ленте.ру».

В первых числах июня в России произошло массовое отравление суррогатным сидром. Пострадавшие есть в Самарской, Ульяновской, Нижегородской и Пензенской областях, а также в Удмуртии. Десятки людей находятся в тяжелом состоянии в реанимации. По предварительным данным, экспертиза обнаружила в суррогатном сидре опасные для здоровья и жизни примеси метанола и этилбутирата.

После массового отравления в интернете появилась информация, что действие опасного метилового спирта можно нейтрализовать этиловым. Вадим Супрунов подтвердил это «Ленте.ру». По его словам, человеку вредят продукты распада метанола — формальдегид, муравьиная кислота и другие. При введении этанола блокируется действие этих веществ, и метанол выходит из организма через почки и легкие, прокомментировал реаниматолог. Тем не менее он подчеркнул, что это не значит, что идея лечиться водкой хорошая.

Супрунов предупредил, что для введения антидота нужно точно знать, чем отравился пострадавший. Выяснить это можно только в больнице, поэтому заниматься самолечением, по его словам, категорически запрещено. При первых симптомах недомогания после употребления алкоголя необходимо сразу вызывать скорую помощь.

Если при неалкогольном отравлении выпить водки, можно усугубить состояние пострадавшего. Тошнота, рвота и боли в животе, присущие отравлению, могут быть и при язве. А мелькание «мушек» перед глазами — при гипертоническом кризе. Кроме того, необходимо знать дозу антидота и кратность его введения, что можно сделать только в лечебном учреждении. В качестве экстренной меры лучше выпить щелочной минералки, промыть желудок и ехать в больницу

Вадим Супрунованестезиолог-реаниматолог

Супрунов отметил, что ситуация с метанолом осложняется его медленным действием. Начальная фаза отравления им не отличается по ощущениям от легкого опьянения, а токсические эффекты могут проявиться через несколько часов или даже через сутки.

«Порой человек может даже не связать свое состояние с употреблением алкогольных напитков, — говорит реаниматолог. — Ему спустя время вдруг внезапно становится плохо. Все может начаться с тошноты, рвоты, мелькания "мушек" в глазах, боли в животе, иных неприятных ощущений, а закончится слепотой, комой и летальным исходом».

Напоследок Супрунов еще раз призвал не заниматься самолечением и восстановлением дома после отравления, а оправляться в больницу, где шансы спасти здоровье и жизнь многократно увеличатся.

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